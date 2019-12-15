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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..مصادر عمانية تؤكد ان السلطان قابوس في حالة موت سريري وتكشف السبب الصادم الذي يمنع الاعلان رسمبا عن وفاته ( تفاصيل خطيرة )

كشفت مصادر عمانية، عن مفاجأة صادمة بشأن الحالة الصحية لسلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد، وذلك عقب رحلته العلاجية الغامضة إلى بلجيكا.

وأكدت حسابات عمانية على موقع "تويتر"، أن السلطان قابوس بن سعيد في حالة موت سريري منذ عودته من بلجيكا، وسط تكتم داخل العائلة الحاكمة في سلطنة عمان.

وأرجعت المصادر، السبب وراء تكتم العائلة الحاكمة في سلطنة عمان عن الإفصاح عن حالة السلطان قابوس إلى عدم الاتفاق على الاسم الذي سيشغل منصب السلطان؛ خلفًا له.

ومنذ يومين، اكتفى ديوان البلاط السلطاني، بإعلان عودة السلطان قابوس من رحلة علاجية في بلجيكا، دون أن يتطرق إلى الحدث عن حالته الصحية، وهو ما عزَّز الشكوك حول وفاته سريريًا.

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وكانت صحيفة "هيت نيوسبلاد" البلجيكية، أكدت أن رحلة السلطان قابوس إلى بلجيكا الأسابيع الماضية، كانت غامضة، لا سيما في ظل عدم وجود أي معلومات حول حالته الصحية بمستشفى لوفين الجامعي.

يذكر أن السلطان غير متزوج وليس لديه أطفال، ويشغل مناصب وزير الخارجية والدفاع والقائد الأعلى للجيش ورئيس الوزراء، وهو حاليًا صاحب أطول فترة حكم بين قادة الشرق الأوسط والعالم العربي.



وبسبب ضبابية الموقف فيمن سيخلفه بعد وفاته يسبب الكثير من التكهنات في العالم العربي، لكن صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، ذكرت أن العائلة الحاكمة لن تمزق نفسها بعد رحيل السلطان قابوس.

وتحكم "سلالة آل بو سعيدي" سلطنة عمان منذ 14 جيلًا، والمستغرب بالنسبة لمثل هذه السلالة القديمة أن آلية الخلافة لديها ليست محددة بشكل جيد.

يشار إلى أن السلطان قابوس وصل إلى الحكم في عام 1970 عندما دعم البريطانيون انقلابًا ضد والده السلطان سعيد بن تيمور، الذي كان مصابًا بالارتياب المرضي.