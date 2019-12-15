شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر "ترامب" في صدمة .. صديقه يخونه ويسرب صورًا عارية تمامًا لزوجته "ميلانيا" ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - فضیحة مدویة احدثھا صدیق الرئیس الأمریكي دونالد ترامب والذي كان مستشا ًرا لحملتھ الانتخابیة سابقًا، بعد نشره صو ًرا لـ«میلانیا ترامب» عاریة تم ًاما في أوضاع مخلة وفاضحة. التفاصیل الكاملة كشفتھا صحفیة بشبكة "سي إن إن" الأمیركیة، أمس الثلاثاء، في كتابھا الجدید، مشیرة إلى أن سیدة أمیركا الأولى میلانیا ترامب تشتبھ في أن روجر ستون، المستشار السابق لحملة ترامب الانتخابیة، ھو من نشر صورھا عاریة إبان عملھا عارضة أزیاء.

ووفق كتاب Melania, Free لمراسلة "سي أن أن" كیت بینیت، فإن تلك الصور الفاضحة التقطت عام 1996 ونشرتھا مجلة فرنسیة في العام التالي، ثم وجدت طریقھا إلى صحیفة نیویورك بوست الأمیركیة، ونشرتھا في 2016 ،قبل حوالي ثلاثة أشھر من یوم الانتخابات، بینما كان دونالد ترامب متور ًطا في خلاف مع عائلة النقیب ھمایون خان، الذي قتل في العراق عام 2004، وفق صحیفة الجاردیان.

وتابعت بینیت أن ستون لم یلعب دوراً رسمیاً في حملة ترامب، التي غادرھا في أغسطس 2015 ،لكنھ بقي قریباً من ترامب، الذي كان خبیراً في استخدام حیاتھ الشخصیة لإشغال الرأي العام.

ونقلت بینیت عن أصدقاء لمیلانیا القول إنھا لم تفصح عما یدور برأسھا بشأن كیفیة وصول الصور إلى الصحیفة، لكنھا لا تزال ترفض الاعتقاد بأن ترامب فعل ذلك. أما ستون، فھي غیر متأكدة تماماً من براءتھ.

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كما تؤكد بینیت أیضاً في كتابھا التقاریر التي تفید بأن الرئیس والسیدة الأولى ینامان بغرف نوم منفصلة في البیت الأبیض.

من جھتھا، نفت عائلة ستون تلك الاتھامات الواردة لروجر ستون في الكتاب. وقالت نیدیا زوجة ستون في بیان، إن "الاتھامات الواردة في كتاب كیت بینیت خاطئة وغیر منطقیة تماماً".

وأضافت "عرفت أنا وزوجي میلانیا منذ أن بدأت علاقتھا مع الرئیس ترامب، نحن نعشقھا ونعتقد أنھا تقوم بعمل رائع كسیدة أولى". وفي عام 2016 ،تجاھل ترامب الجدل قائلاً لصحیفة نیویورك بوست، إن الصور "التقطت لمجلة أوروبیة قبل معرفتي بمیلانیا"، مضیفاً "في أوروبا، صور مثل ھذه شائعة جداً".

بدورھا، قالت المتحدثة باسم البیت الأبیض، ستیفاني غریشام، "لقد فوجئت السیدة الأولى بتقاریر بینیت.

عمل مكتبنا معھا بحسن نیة في كتابھا، واعتقدت أنھا ستقوم بعمل أمین" مضیفة "للأسف. الكتاب یتضمن العدید من التفاصیل والآراء والمعلومات الكاذبة".



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