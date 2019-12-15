شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة العمر : فتاة تضع كاميرا مخفية في منزلها فتكتشف الحقيقة التي صعقتها ( شاهد الفيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا تكون السنوات عادة مقياسًا للصداقة والثقة فقد كانت صدمة العمر عندما اكتشفت فتاة خداع أقرب صديقة لها لسنين دون أن تعلم بسرقة أموالها وأموال ابنها.

وضعت «سامنثا وود» 27 عامًا كاميرا في مطبخ منزلها بمدينة هال البريطانية لمراقبة صديقتها «ميلسيا كولير» 28 عامًا التي شكت في أمرها بعدما شعرت بنقصان في أموالها مؤخرًا.

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تفاجأت سامنثا برؤية صديقتها من خلال الكاميرا وهي تضع يدها في حقيبتها وأخذت كل ما فيها، بعدما تركتها داخل المطبخ وصعدت إلى الدور العلوي تاركة الحقيبة على مرأى منها.

لكن بعد نزول سامنثا تصرفت وكأن شيئًا لم يحدث وقامت بإعداد كوبين من الشاي لها رغم طعنها لها في ظهرها بسرقتها قبل قليل وفقًا للمقطع المنشور على الدايلي ميل.

رغم مرور 14 عامًا على صداقتهما لم تتوقع أبدًا سامنثا في كل تلك السنوات أن تستغلها صديقتها وتسرق أموالها والنقود من محفظة ابنها، تقول بأنها بكت كثيرًا من شدة الصدمة "كان مقطع الفيديو مؤلمًا فصديقتي التي لطالما ساعدتها كانت تسرقني.. إنه أمر صعب".