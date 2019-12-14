شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مخيف.. فتاة تسير بمفردها على طريق مظلم في السعودية والشرطة تحل لغزها (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مشهد مخيف.. فتاة تسير بمفردها على طريق مظلم في السعودية والشرطة تحل لغزها (فيديو صادم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو وصفوه بـ"المخيف" لفتاة تسير بمفردها على طريق مظلم في منطقة المدينة المنورة.

وأفاد مغردون، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو وهي ترتدي عباءة سوداء وتحمل حقيبة، تبلغ من العمر 17 عامًا، وكانت تسير على خط سريع يبعد عن المدينة المنورة 70 كيلو (شجوى).

وأكد متناقلوا الفيديو، أن العديد من أصحاب المركبات توقفوا للفتاة وحاولوا مساعدتها والاستفسار عن سبب خروجها ليلًا إلى أنها كانت ترفض، وتكمل طريقها.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة..الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يتلقيان قبل قليل خبر كارثي من هذه المحافظة المحررة والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي

وردنا الان ..وكالة الانباء السعودية تعلن هذا الاعلان الصادم الذي صعق السعوديين وابكاهم لكنه جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ( نص الاعلان الصادم )

مشهد مخيف.. فتاة تسير بمفردها على طريق مظلم في السعودية والشرطة تحل لغزها (فيديو صادم)

شاهد الفيديو الفاضج الذي هز السعودية من اقصاها الى اقصاها بعد قيام هذه السعودية الحسناء بعمل فاضح ومرحم شرعا مع هذا التاجر ( فيديو فاضح فعلا)

عاجل وفي غاية الخطورة ...مقتل مسؤول يمني كبير في هذه الدولة العربية والاعلان ان الوفاة طبيعية لتغطية الجريمة

Advertisements

مباشرة من محلات الصرافة ..موت سريري للريال اليمني وقفزة جنونية للريال السعودي والدولار (الاسعار الرسمية وفي السوق السوداء ظهر اليوم السبت 14 ديسمبر 2019)

ضاحي خلفان يتجاوز كل الخطوط والحدود ويوجه شتائم جارحة للشعب السعودي ويصفه بهذا الوصف القذر والمهين.. وأشهر مذيع في قناة الجزيرة القطرية يصب الزيت على النار

تحذير طبي عاجل..لا تتناول هذا المشروب على الريق مهما بلغ بك العطش حتى لو كان لا يوجد الا هذا المشروب

عاجل وخطير..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الرئيس هادي وصدم الملك سلمان وولي عهده ( تفاصيل طارئة )

ورد للتو.."بوابة جهنم" توقع مجزرة مروعة تصعق ابو علي الحاكم وتثير جنون المشرفين ..تعرف اين تقع بوابة جهنم ( ليست في تعز ولا مأرب ولا شبوة )

في غاية الخطورة ..خطوة سعودية مباغتة تثير جنون الاماراتيين ، والامارات تخرج عن صمتها وترد بشكل رسمي لم يتوقعه السعوديون



وداعا للضعف الجنسي وحبات الفياجرا والمنشطات الجنسية..تناول هذه الفاكهة على الريق بعد وجبة الافطار مباشرة وستجعلك فحل كالثور وتستمتع بالمعاشرة الزوجية



من جانبه، قال السعودي موثق الفيديو "ياشباب اليوم في شجوى هذي بنت تمشي جنب الخط فيها مشكلة بذاكرتها، أو فيها مشكلة، ومو راضية تركب مع أحد".

ونادى المواطن السعودي على الفتاة في محاولة لمساعدتها، بقوله: "يا بنتي انتبهي للخط الله يرضى عليك"، لترد عليه بقولها: "أوك طيب ياعم خلاص شكرًا".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإنه تم إبلاغ الجهات الأمنية في المدينة المنورة بالحادثة، فيما تم إيقاف الفتاة إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات معها.