شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلعها للحجاب .. طفلة طيور الجنة "أمينة كرم" تتجاوز المحظور بفعل صادم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في الفترة الأخيرة تم تداول عدد كبير جداً من الأخبار حول خلع أمينة كرم الحجاب، مما أثار استيائها، لتقرر بعد ذلك بفتح التعليقات على الحساب الشخصي لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد أن كانت تغلق تلك الخاصية للحصول على مساحتها الشخصية حتى من متابعيها، حتى عندما كانت مرتدية الحجاب كانت لا تسمح لمتابعيها بالتعليق على صورها الشخصية، ومن الجدير بالذكر أن أمينة كرم هي أحد المطربات والمنشدات المغاربة التي كانت تعمل في قناة طيور الجنة المتخصصة للأطفال.

خلع امينه كرم الحجاب يثير الجدل

بعد مرور بضعة أيام من خلع أمينة كرم الحجاب؛ قررت أن تفتح التعليقات أمام متابعيها على الانستجرام، مما أثار جدل كبير للغاية على الصور الخاصة بها من خلال التعليقات وخصوصاً على الصور الحديثة بدون الحجاب، وقد تسبب الأمر في اجتياح موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة كبيرة من الصور بدون ارتداء الحجاب، مما تسببت في تسائل الجمهور عن السبب وراء ذلك.

المنشدة المغربية أمينة كرم

قامت أمينة خليل بخلع الحجاب بصورة تدريجية، فقبل اتخاذ تلك الخطوة ظهرت في مجموعة من الصور وهي تظهر جزء كبير من شعرها من خلال الحجاب، حتى اتخذت القرار بخلعه نهائياً منذ شهر بالتقريب،وبالتحديد في مطلع شهر أكتوبر الماضي، ولكنها بدأت بنشر عدد كبير من الصور بعد ذلك، ومن الجدير بالذكر أن أمينة قد حازت على جائزة أجمل صوت طفولي لعام 2013.

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