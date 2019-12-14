عاجل : اصطدام مرعب ...وإصابة كابتن الطائرة السعودية وسبع مضيفات "شاهد بالفيديو "

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عدن - ياسمين التهامي - وقع، فجر أمس الخميس، حادث لحافلة مضيفات بالخطوط الجوية السعودية. وأظهر مقطع فيديو، لقطات من الحادث ومباشرة الجهات المختصة الموقع، حيث نتج عن تصادم بين الحافلة وآلية ثقيلة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأسفر الحادث، عن وفاة السائق و7 مضيفات، فيما خرج المصابين من المستشفى دون مضاعفات

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