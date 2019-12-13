شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فضيحة مدوية لـ مؤذن سعودي سكران يفقد صوابه أثناء اذان صلاة الفجر ويطلق أقوى اغنية في موسم الرياض بدلًا من ‘‘الصلاة خير من النوم’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد سلسلة الفضائح في المراقص و البارات الحلال، وصلت الفضيحة إلى المسجد ووقت صلاة الفجر. فقد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمؤذن حضر من البار أو إحدى حفلات الترفيه التي تنتهي مع أذان صلاة الفجر، وعندما وصل إلى الصلاة خير من النوم، غنى وقال يا نونو يا نونو. جديد "الخليج 365" Advertisements وبعد أخذ الميكرفون منه تبين إنه في حالة سكر شديدة نتيجة شربه ‘‘الخمر الحلال’’، الذي تعاطاه في حفلات الترفيه. وهجم المصلين على المؤذن الذي نسي أن يقول الصلاة خير من النوم فردد يا نونو يا نونو لفترة طويلة قبل أن يستطيع المصليين السيطرة عليه و أخذ المايكرفون منه، وقام احدهم بضربه قبل أن ينقطع البث من مصور الحدث.

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