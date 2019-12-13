شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. في ليلة حميمية كانت النهاية الصادمة.. امرأة تعاشر ثعبان مفترس لمدة 7أيام متتالية (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة على يوتيوب، قصة غريبة لامرأة ظلت تعاشر الثعبان أكثر من 7أيام بعد أن وجدته بالصدفة، في حالة يرثى لها من البرد والمرض.
الفيديو يقول إن المرأة الطيبة، وجدت شيئا يجذبها نحو الثعبان، فقررت أخذه إلى منزلها وتربيته، ما تحول إلى حيوان اليف في نظرها.
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ويسرد محتوى الفيديو في التفاصيل أن المرأة كانت تقدم الطعام والعلاج للثعبان حتى أنه كان ينام معها ويلتف حولها، ما أنست إليه واطمأنت.
وفي إحدى الليالي الحميمية رأت المرأة أن الثعبان يلتف حولها بحثا عن الدفئ والحنان، لكنه لا يأكل وظل على هذه الحالة لأيام فذهبت به إلى الطبيب البيطري للعلاج.. وعندها كانت المفاجأة.
للتفاصيل، شاهد الفيديو أدناه:
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