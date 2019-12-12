شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "رانيا يوسف" تصدم الجميع بإطلالة غريبة ومستفزة .. التزمت الحشمة لكن من الأمام فقط .. (فيديو صادم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد، حيث ظهرت بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي فجرت جدلا واسعا بين متابعيها.

ورغم أن رانيا ظهرت بفستان غير تقليدي”، حيث بدت محتشمة مقارنة بظهورها في مهرجان العام الماضي، والذي شهد جدلا كبيرًا بسبب فستانها العارٍ، إلا أن التزامها الحشمة كان من الأمام فقط حيث كشف الفستان من الخلف ظهرها تماما.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة شتوية مرتدية فستانًا أسود، أطلّت من خلاله بشكل هادئ وغير مثير، إلا أنه كان مفتوحًا تمامًا من الخلف، وهو ما عرضها لموجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا.

والجدير بالذكر أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الدورة الأخيرة من المهرجان، العام الماضي، من خلال الفستان العاري التي ارتدته خلال الدوة الماضية من المهرجان، والذي أطلق عليه “الفستان الفاضح”.

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