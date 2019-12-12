شاهد كيف كان مصيره اليوم! ... هل تذكرون الداعية السعودي الذي كان يطارد الفتيات ويتهمهن بممارسة الزنا في شوارع المملكة؟

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت قوات الأمن السعودية القبض على داعية، بعد انتشار فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وکان الرجل يلقي موعظة وسط الطريق، متهما كل امرأة تكشف وجهها بالزنا. جديد "الخليج 365" Advertisements وأثناء حديثه، مرت فتاة من أمامه لا ترتدي النقاب، فأشار إليها وقال "يا زانية"، ورماها بحذائه مثيرا رعب النسوة من المارة وصراخهن. وقالت صحيفة "المرصد"، إن الجهات المختصة قبضت على الواعظ، وتم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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