عاجل : جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتطلق صاروخ جديد على العمق السعودي ويصيب هدفة بدقة عالية ...وإعلان عسكري عاجل "أضرار بالغة ""شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements فادت وسائل إعلام سعودية، سقوط صاروخ حوثي على مستشفى الرحث العام، تم إطلاقه من الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المقذوف الحوثي أصابت شظاياه سور المستشفى ما نتج عنه أضرار مادية دون خسائر في الأرواح.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي اضرار بشريه ـ ولله الحمد ـ ، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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