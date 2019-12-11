- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام اعمال الورشة التعريفية لتنظيم الاسرة الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
اختتمت، اليوم الثلاثاء، اعمال الورشة الخاصة للتعرف على تنظيم الاسرة الحديثة، المقامة بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان واشراف وزارة الصحة العامة، وتنفذها المؤسسة الطبية الميدانية.
الورشة التي عقدت على مدار يومين متتاليتين ناقش المشاركون فيها التعرف عل الطرق الحديثة للتعرف عل الوسائل الحديثة لتنظيم الاسرة.
حيث تلقت المشاركات فيها محاضرات من قبل الخبراء الاختصاصين في الصحة الانجابية في منظمة صندوق الامم المتحدة للسكان السيد بريموا مادروا منسق برنامج الصحة الانجابية في اليمن، ومدير عام الصحة الانجابية في وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة حميدة زيد، وعددا من الاخصائين في الصحة الانجابية.
وشارك في الورشة نحو ستة عشر قابلة من محافظات عدن تعز شبوة.
حضر اختتام الورشة الدكتورة مهاء عبادي المدير التتفيذي للموسسة الطبية الميدانية الشريك المنفذ للورشة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام اعمال الورشة التعريفية لتنظيم الاسرة الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.