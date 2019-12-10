شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : هجوم ناري على رانيا يوسف .. بسبب ياسمين عبدالعزيز وصورة قديمة لها في إحدى المناسبات الفنية تثير جدلاً واسعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخطر من طائرات التحالف ومن صواريخ الامارات خبير دولي يوجه تحذيراً شديداً لكل ابناء المحافظات الشمالية والجنوبية على هذا الامر الخطير "والكارثي" عاجل : تحقيقات أولية تكشف إشراف هذا القيادي على عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي والمنفذ يحصل على خمسين مليون مكافأة (شاهد تفاصيل من الوازن الثقيل) سيدة حسناء في رحلة طيران .. وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها وتثير هلع كل ركاب الطائرة ( لن تصدق ماحدث ) أول تعليق عاجل من ولي العهد السعودي .. على ميزانية السعودية الجديدة (شاهد ماذا قال)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : هجوم ناري على رانيا يوسف .. بسبب ياسمين عبدالعزيز وصورة قديمة لها في إحدى المناسبات الفنية تثير جدلاً واسعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.