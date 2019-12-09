فيديو جديد للرقاصة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني تفجر قنبلة مدوية و هي برفقة ضيف غير متوقع

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عدن - ياسمين التهامي - بعد إثارتها جدلًا واسعًا بمقاطع فيديوهات رقص جريئة، كشفت الناشطة السعودية هند القحطاني في مقطع جديد، طبيعة علاقتها بنجلها الذي فاجأها بالظهور معها في الفيديو، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن مقاطعته لها.

ونشرت هند مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: ”طلعت أنا ومودي حبيب قلبي من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى المطعم“، ليظهر فجأة ابنها الأكبر معاذ مقاطعًا حديثها، فقالت له: ”أوف وجهك طلع“، ليرد عليها معاذ: ”ما عندي مشكلة“.

وتوجهت هند القحطاني إلى نجلها بسؤال عن سر قرار ظهوره معها في الفيديو، فرد قائلًا:

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”أولًا لأنني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص“.

وكانت أنباء قد ترددت عن سوء علاقة هند القحطاني مع ابنها الأكبر معاذ وأنه يرفض الظهور معها بسبب عدم رضاه عما تفعله على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هند تسببت في جدل واسع مؤخرًا بسبب ظهورها بملابس جريئة برفقة ابنتها في احتفال بعيد الهالوين، كما واجهت هجومًا شرسًا عندما أعلنت دعمها للمثلية.





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