شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خبر صاعق للملك سلمان وولي عهده.. القوات السعودية في عدن تتعرض لضربة قاصمة للظهر والنيران تلتهم عربات ومدرعات السعودية ( 2 صور صادمة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر محلية ان إحدى القواطر المحملة بالذخائر التابعة للقوة السعودية انفجرت بعد انقلابها في منطقة النقبة بمديرية “حبان”.

واشارت الى ان المدرعات والدبابات التي كانت القاطرة تحملها احترقت بالكامل وتفحمت ، لكن لم يكن عليها اي عسكري بل كانت فوق القاطرة .

وبحسب المصدر أونلاين فإن القوة التي وصلت “عتق” مساء اليوم عبارة عن عربات “أطقم” ومدرعات محملة على متن مقطورات. مشيراً إلى إن القوة في طريقها إلى عدن.

وأفاد مصدر محلي أن إحدى القواطر المحملة بالذخائر التابعة للقوة السعودية انفجرت بعد انقلابها في منطقة النقبة بمديرية “حبان”.

جديد الخليج 365:

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وتشرف السعودية على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي تسيطر قواته على العاصمة المؤقتة “عدن” منذ العاشر من أغسطس الماضي.