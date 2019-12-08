شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا بشأن نهائي بطولة كأس الخليج 24 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد اتصال ملك المملكة العربية السعودية ... أمير قطر يوجه رسالة بشأن هجوم الطالب السعودي في قاعدة جوية مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 12 ساعة في العاصمة الؤقتة عدن حادث مروري يودي بحياة 3 مغتربين يمنيين بعد دخولهم السعودية للعمل بسبع ايام فقط ( الأسماء + المحافظة التي ينتمون اليها )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا بشأن نهائي بطولة كأس الخليج 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.