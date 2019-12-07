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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الرعب والهلع والبكاء يجتاح كل عائلات المغتربين اليمنيين في السعودية بعد تعرض مراهقة يمنية لممارسة الرذيلة بالاكراه وحرق جثتها وهي حية ترزق

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