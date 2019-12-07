شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حلا شيحة تحدث ضجة بعد ترحيبها الحماسي بهذا الرجل ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت الفنانة المصرية حلا شيحا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو جديد لها لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تقوم بالترحيب بأحد الأشخاص بطريقة حماسية مستخدمة كلمات من اللهجة الصعيدية المصرية. جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements وحاولت إثارة فضول المتابعين قبل أن تكشف هوية الشخص أحمد الذي قام بحركات مضحكة وتبين أنهما يتناولان طعام الفطور في مكان عام.

وأعربت من خلال الضحك عن إعجابها بطرافته. إلا أنها تعرضت في مقابل ذلك لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أن الأمر لا يستحق كل هذا الحماس.

ويشار إلى أن الممثلة تعرضت مؤخراً لهجوم من الفنانة المصرية القديرة عفاف شعيب. وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج “تحيا الستات” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على شاشة قناة “النهار”.

وتوجهت إليها بالقول: “طب لبستيه ليه؟ عشان كنتِ مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد جايلك وقالك اتحجبي؟ مينفعش، يا تلبسيه وانتِ مقتنعة إنه فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى يا متلبسيهوش”.

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