شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن مقتل مدير أمن عدن شلال شائع وعدد من الضباط "شاهد صورة وهو مضرج بالدماء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكان الموقع الاخباري اليمني " هنا عدن " قد نسب يوم امس الى مصادر خاصة القول أن الإمارات حجزت قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي ومنعتها من العودة إلى عدن بعد احتجازهم في أبوظبي مع عوائلهم.

وبحسب ما نشره "هنا عدن" فإن اسماء القيادات هم - حمدي شكري جديد "الخليج 365" Advertisements - رائد الجبهي - شلال علي شايع اوضح الموقع الاخباري " يمن لايف " التابع للحراك الجنوبي قبل قليل ان مدير امن عدن شلال شايع لقي مصرعه على يد شاب يمني من محافظة ابين.

وكشف الموقع ان الشاب فاجأ شلال اثناء تواجده في احد مطاعم ابو ظبي وسدد له طعنة غادرة في العنق اسقطته ارضا والدماء تسيل من عنقه. ونشر الموقع الصورة التالية قال انها جثة شلال شايع وهو مضرج بالدماء ، الا انها لا تشبه مدير امن عدن ابدا ولا يمكن ان يكن هو.

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