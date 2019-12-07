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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قناة العربية تقطع كل برامجها وتعلن عن مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان لكافة الاجهزة الامنية والعسكرية السعودية والتطبيق فورا ( نص المرسوم الملكي )

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