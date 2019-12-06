شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : تحليق مكثف للطيران في سماء عدن والقاء القنابل والرعب يغز المدينة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القت الطائرات الحربية قنابل مضيئة مساء اليوم الجمعة على مدينة عدن وأبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية في العاصمة زنجبار "انه شوهدت قنابل مضيئة في سماء شقرة عقب تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المدينة".

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ولم يتسنى لنا معرفة أسباب القاء هذه القنابل.

وتشهد سماء العاصمة المؤقتة عدن، تحليقا مكثفا للطيران الحربي، بالإضافة إلى إلقاء قنابل ضوئية على بعض المواقع في المدينة.

شهود عيان ومواطنون أكدوا أن تحليقا مكثفا تشهده سماء عدن في هذه الأثناء، بالإضافة إلى إلقاء قنابل ضوئية، يسمع دويها في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأضاف المواطنون أن تحليق الطيران يسمع بشكل واضح في مديرية خور مكسر.

وفيما لم يصدر أي توضيح رسمي عن سبب تحليق الطيران، تسود حالة من الهلع في أوساط المواطنين، الذين أبدوا قلقهم من أي أعمال عنف قد تندلع في أي حي من أحياء العاصمة المؤقتة عدن، التي تشهد توترا غير مسبوق بين قوات الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية التي عادت إلى المدينة مؤخرا وفقا لاتفاق الرياض.