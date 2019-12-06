لن تصدق اكتشف الأمر في غرفة النوم!.. رجل في الإمارات يُصعق مما فعلت زوجته بعدما منحها حريّة السهر...

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عدن - ياسمين التهامي - اكتشف رجلٌ في دولة الامارات وقوع زوجته في فخ الإدمان، وفشلت محاولاته في إقناعها بالعلاج، لأن تأثير رفيقات السوء عليها كان أقوى من محاولاته. ولم تكتفِ الزوجة بتعاطي المخدرات بل هددت بتوريطه في التعاطي، إن أبلغ عنها أو امتنع عن منحها المبالغ المالية التي تحتاج إليها لشراء السموم. جديد "الخليج 365" Advertisements ولاحظ الزوج تغير طباع زوجته، إذ أصبحت أكثر طلباً للمال والتصاقاً برفيقات السوء، وعنفاً مع الأبناء وإهمالاً للمنزل.بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” وبدأ الزوج يتقرب منها لمعرفة أسباب تغيرها، حتى عثر ذات مرة على وصفة طبية في غرفة النوم، فاستشار أحد الأطباء، دون علمها، فأخبره بأنها أدوية مخدرة، فواجهها لكنها هددت بتوريطه في التعاطي إن أبلغ عنها، أو توقف عن إعطائها المبالغ التي تطلبها. ولجأ الرجل إلى مركز “حماية” الدولي بشرطة دبي، لمساعدته.

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