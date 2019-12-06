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عدن - ياسمين التهامي - جريمة مروعة تهز المملكة ... بطريقة لا تخطر على بال!...اغتصاب وحرق فتاة في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، عن إجراءات عاجلة، بعد الضجة التي أثارتها حادثة اغتصاب وحرق طالبة في منطقة جازان.

وقالت شرطة منطقة جازان، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، تعليقًا على "ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب"، إن أجهزة الأمن جنوب مدينة جازان "باشرت بلاغًا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عثر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة".

وأضاف البيان: "تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال"، لمعرفة ملابسات القضية "واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وتعود الحادثة إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث عثر على جثة فتاة محترقة، داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة جازان جنوب السعودية.

جديد اب برس :

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وتصدر هشتاغ بعنوان "العقاب لمغتصبي بشرى" موقع "تويتر" خلال الأيام الماضية، بعد تردد أنباء عن استدراجها والاعتداء عليها جنسيًّا من قِبَل عدد من الشباب، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية وتعرضها للإغماء، وخوفًا من افتضاح أمرهم، قرر المغتصبون إحراق الجثة بمادة كيماوية "أسيد".

وتفاصيل ما حدث، وفقًا لما تناقله مغردون هو أن "الفتاة مع أختها تم الغدر بهما من قِبَل إحدى صديقاتهن أثناء ذهابهن لأداء اختبار قياس؛ حيث استدرجتهما إلى شقة بها 4 أشخاص، تم اغتصاب "بشرى" ثم حرقها حتى ماتت..."

يشار إلى أن النيابة العامة تحقق بمنطقة جازان، في وفاة طالبة في ظروف غامضة، الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.