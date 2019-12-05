شاهد بالفيديو اجمل امراءة في الكون ذات الجاذبية التي لاتقاوم تعبر عن رغبتها الشديدة في لقاء تركي ال الشيخ في موسم الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - أجمل نساء الأرض عارضة الأزياء الإيرانية الأصل، متشوقة جدا للقاء هذا الكائن البشري السعودي لأول مرة في موسم الرياض.

فلم تمر تلك العارضة الملقبة بأجمل نساء الأرض مرور الكرام على وزير الوناسة السعودي تركي آل الشيخ، فمهمته تقتصر على البحث عن كل ما يفسد المجتمع السعودي خاصة الشباب ويجلبه الى وسط الرياض، حتى لا تخرج أموال الترفيه إلى الخارج، طبعا مهما كان الثمن.

و قامت عارضة الأزياء الإيرانية، ماهلاغا جابري، بتوجيه رسالة إلى الجمهور السعودي من خلال فيديو عبرت فيه عن حماستها لملاقات تلك الكائنات المتعطشة للترفيه والضياع، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020.

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وظهرت العارضة، التي تصنف من أجمل نساء الأرض، عبر فيديو أثار ضجة كبيرة في السوشال ميديا، وانهالت عليه التعليقات، بين المرحبة، وبين من أعجب بصوت العارضة واصفا إياه بـ”الحنون” والجميل، مما يشكل خطرا على ما سيتنازل عنه ولي العهد السعودي لها مقابل جمالها وحنانها، فلم يبق شيئ لتحلبه العارضة، كما علق البعض.

و ستشارك العارضة الإيرانية في عرض للأزياء، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020، ولكن لا يوجد إلى الآن أية تفاصيل أخرى.

يُشار إلى أنَّ ماهلاغا المقيمة في سان دييغو كاليفورنيا ظهرت على عدد من أغلفة المجلات العالمية وهي من مواليد شهر يونيو/ حزيران عام 1989.

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