شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو الذي ارعب المغتربين والسعوديين: سموم قاتلة تباع في كل المحلات وبشكل رسمي ودون خوف من اي غقاب والسلطات السعودية تصدر بيان عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي ارعب المغتربين والسعوديين: سموم قاتلة تباع في كل المحلات وبشكل رسمي ودون خوف من اي غقاب والسلطات السعودية تصدر بيان عاجل

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