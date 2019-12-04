شاهد بالفيديو ...نشطاء من الجنسين يتعرون علنا في برشلونة احتجاجا على سلخ جلود الحيوانات

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عدن - ياسمين التهامي - احتج عشرات النشطاء في مجال حقوق الإنسان في برشلونة وهم عراة تماما، تنديدا باستغلال دور الأزياء القاسي لجلود وفرو الحيوانات. جديد "الخليج 365" Advertisements وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المتظاهرين من مجموعة "أنيما ناتوراليس" أمس الأحد، وهم مستلقون فوق بعضهم البعض بأجساد عارية، بينما قام زملاؤهم بسكب طلاء أحمر عليهم في ساحة كاتالونيا، رمزا إلى ذبح الحيوانات والمعاملة السيئة التي تتعرض لها، وسلخ جلودها لاستخدامها في إنتاج الملابس. المصدر: رابتلي

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