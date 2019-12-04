شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مصدر مسؤول في الرئاسة الجمهورية يفجر قنبلة مدوية ويكشف لهذا السبب تم إيقاف تنفيذ اتفاق... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ال الصحافي احمد ماهر في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن #لعب_عيال

-أخبرنا مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أنه تم إيقاف كل اللجان الخاصة التابعة للرئاسة الجمهورية لتنفيذ اتفاق الرياض نظرا لعدم التزام المجلس الانتقالي مخرجات الاتفاق.

-لم يلتزم المجلس الانتقالي بالسماح بعودة اللواء الأول حماية رئاسية إلى معاشيق لحماية رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له ولازال قوات الحزام الأمني مسيطرة على مدخل معاشيق والمنشأت الحكومية التابعة للدولة.

-أرسل فخامة رئيس الجمهورية قبل يومين رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح له تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وسير عملية تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض عبر لجنة سياسية مكونه من مستشارين الرئيس هادي.

-لازال المجلس الانتقالي مسيطر على المداخل والمخارج بالعاصمة عدن ولم يسمح حتى للجنة العسكرية الخاصة بتنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض بالعمل وقد مر شهر كامل ولم ينفذ شيء من مخرجات الاتفاق غير عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء فقط.

-نتمنى من المملكة العربية السعودية التداخل وتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض ولا نريد أن يتكرر سيناريو صنعاء بعدن.

-نريد أن تعود عدن إلى الدولة وكفى فوضى واعمال مليشاوية.

-يظن المجلس الانتقالي أنه يلعب مع أطفال في احياء شعبية لهذا لم يلتزم بمخرجات اتفاق الرياض برغم التزام الحكومة بالعودة وصرف المرتبات والأجور.

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