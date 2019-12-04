عــــاجل : انفجارات عنيفة تهز احياء العاصمة صنعاء (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء وسط البلاد, الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت مصادر محلية إن انفجارات عنيفة هزت وسمع دويها في حي الزراعة وسط العاصمة. وأضافت المصادر أن الانفجارات ناتجة عن انفجار اسطوانة غاز منزلي في إحدى البوافي. وذكرت المصادر أن الانفجار طال عدة أسطوانات أخرى وتسبب باشتعال البوفية بالكامل.

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