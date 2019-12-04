شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الإعلان عن نهاية الحرب في اليمن وبدء الحوار .. وإيران تكشف عن صفقة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني “قضية اليمن تعتبر قضيتنا الكبرى التي نأمل بحلها عبر الحوار”، وأضاف: “على الطرف الآخر ـ التحالف ـ أن يدرك أنه لا يمكنه أن يحل قضية اليمن بالقوة ولا بد من إقرار الهدنة أولا ومن ثم التحرك نحو الأمور الأخرى”.





وأشار المسؤول الايراني إلى دور عمان في إرساء السلام في المنطقة قائلاً: إن “دور سلطنة عمان في إرساء أجواء السلام والاستقرار في المنطقة لافت وأن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان كانت جيدة ونامية على الدوام”.



جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور طهران، حسب الوكالة الإيرانية “إرنا”.



من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، ضرورة الاستفادة من الفرصة السانحة لمعالجة الازمات في المنطقة.



ومنذ خمسة أعوام تشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

جديد الخليج 365:

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