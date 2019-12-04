شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عند سماعك لتلك الأصوات من داخل جسمك.. فأنت مصاب بهذا النوع النادر من السرطان! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكتشف خبراء في الصحة أعراض مرتبطة بنوع نادر من السرطان، يُعرف باسم سرطان البلعوم الأنفي، وهي أعراض تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي، تتعلق بسماع طنين داخل الأذن.

وأوضح الخبراء أنه بالإضافة إلى الطنين، يعاني مرضى سرطان البلعوم الأنفي ورم في الرقبة، فقدان السمع (عادة في أذن واحدة فقط)، وانسداد الأنف ونزيفها، بحسب موقع “روسيا اليوم”.



وسرطان البلعوم الأنفي، هو نوع نادر من السرطان يصيب جزء الحلق، الذي يربط القسم الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي للفم (البلعوم)، وسببه غير معروف، ولكن هناك عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة المستعصية.

ومن مسبباته النظام الغذائي وهو ما يفسر سبب كونه أكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا، منه في أوروبا، خصوصًا أن العديد من الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم الأنفي، لا يعانون من أي أعراض تذكر، حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة.

جديد الخليج 365:

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فوجبات الغذاء التي تحتوي على نسبة عالية من الملح واللحوم والأسماك، أو الأطعمة المخللة، هي الأكثر شيوعا في بعض هذه المناطق. ويمكن أن تكون هذه الأطعمة غنية بالنترات والنتريت، التي تتفاعل مع البروتين لتشكيل النتروزامين- وهي مواد كيميائية يمكن أن تتلف الحمض النووي، أما في آسيا الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الصينية المملحة، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان البلعوم الأنفي.