شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أسرة العميد الحمادي تفاجئ الجميع .. وتكشف عن هوية القاتل الذي نفذ عملية الإغتيال وما مصيره ..تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الصحفي فواز الحمادي أحد أقارب الشهيد المغدور به العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع أن العميد الحمادي تعرض لعملية اغتيال مدبرة.

وقال الحمادي خلال مداخلة هاتفية على قناة تلفزيونية" أن ما يشاع حول تعرض القائد عدنان الحمادي، لطلقات مسدس من شقيقة الأصغر، غير صحيح"، مؤكدا أنه ليس هناك أي خلافات أسريه بين عدنان الحمادي واخوه.

جديد الخليج 365:

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وقال "إن هذه عملية اغتيال وليست حادثة عابرة، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن مقتله على يد اخيه، لأن اخوه يعاني من حالة نفسيه"..

مؤكدا أن مطلق النار الان مصاب وهناك حراسة مشددة عليه .

الجدير بالذكر ان عملية اغتيال ‏‎العميد عدنان الحمادي جاءت بعد عملية تحريض واسعة من قبل اعلام حزب الاصلاح لدوره الكبير في الحد من نفوذ تنظيم الاخوان وتصديه مشاريع الإصلاح واخونة المحافظة.