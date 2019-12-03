شاهد.. هل تذكرون شيما الحاج بطلة الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف؟.. لن تصدقو كيف كانت...

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عدن - ياسمين التهامي - نُقلت بطلت مقاطع الفيديو الإباحية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف إلى المستشفى. وفي أثناء ذهاب شيما الحاج إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، تعرضت إلى ضيق في التنفس وركنت سيارتها. جديد "الخليج 365" Advertisements وتلاحظ للمارة وجود امرأة في سيارة تبدو عليها علامات التوعك الصحي ، فبادروا إلى إنقاذها وتبين أنها الفنانة شيما الحاج. تم نقل شيما الحاج إلى المستشفى و وضعها على جهاز التنفس الصناعي ، إلى أن تحسنت صحتها وسمح لها الأطباء بالعودة لمنزلها.

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