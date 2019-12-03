شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : رويترز تفجر مفاجأة صادمة .. وتكشف عن قضية خطيرة أغضبت الغرب ضد السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محافظ شبوة يطيح بعقد شركة أجريكو للمولدات الكهربائية ويوقع عقدا جديدا مع شركة أخرى أسرة العميد الحمادي تفاجئ الجميع .. وتكشف عن هوية القاتل الذي نفذ عملية الاغتيال وما مصيره .. رواية تدحض كل ماتم نشره وردنا الان من امريكا .. بالفيديو معجزة تتحول لواقع : علماء أمريكيون يفاجئون العالم ويعيدون قلبًا ميتًا للحياة تحدث لأول مرة في بتاريخ (شاهد) رحمه حجيرة : الرئيس علي عبدالله صالح حي يرزق .. وهذا هو الدليل ..وتوجة دعوة لجميع انصارة للاحتشاد لاستقباله وسط العاصمة صنعاء

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