شكرا لبحثكم عن خبر ”شابان يمنيان” يعلنان تركهما الاسلام ويثيران الجدل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار إعلان ‏الشابين اليمنيين قاسم باعشن وأحمد عمر باعشن عن تركهما للإسلام،والحادهما الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال ناشطون إن تصرفهم يمثلهم فقط ولا دخل للأوضاع الحاصلة باليمن في تصرفهم .

وقال الروائي اليمني علي المقري أن الحاد الشابين لا يقتصر الأمر على اثنين أو ثلاثة أعلنوا إلحادهم،

فهناك موجة كبيرة من الأجيال الحديثة، كما أظن، سوف تمضي في هذا الاتجاه مع انسداد الأفق الإسلامي من قبل الكهنوت الديني و داعش وقبلها القاعدة.

ويرى مراقبون يمنيون أن سيطرة جماعات إسلامية متطرفة على الأوضاع باليمن خصوصا مليشيا الحوثي دفعت ببعض الشباب لتطرف مماثل تجاه اليسار محذرين من التطرف من الجهتين داعين الشباب إلى الوسطية وهو منهج اهل اليمن .

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