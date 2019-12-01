شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المغرد السعودي الشهير "مجتهد" يفاجئ الجميع ويكشف هذا ما أمر به ترامب ولي العهد السعودي “محمد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - $كشف المغرّد السعودي “مجتهد” الشهير بموقع “تويتر” عن ترتيباتٍ تجري في السعودية بأوامرَ أمريكية؛ بهدف لجم ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تغريدة بـ”تويتر”: “بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتيب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من (عقلاء) آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك”.

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وأضاف: “لن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته”.

وتوقع أن يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات.





مجتهد

@mujtahidd

بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من "عقلاء" آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك.

ولن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته.

وربما يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات

١٬٥٢١

٧:٠٥ م - ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٥١١ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وذكر “مجتهد” في تغريدةٍ ثانية: “كما هو معروف فإن الملك لا يستوعب ما يجري لكن حضوره ضروري لإضفاء شرعية على اللقاءات ونتائجها”.

وأضاف: “على كل حال قد يؤدي تسريب هذا الخبر لتأجيله أو إعادة النظر فيه، لكن إذا تم كما خطط له فسيكون في نهاية شهر نوفمبر”.



مجتهد

@mujtahidd

· 14 س

بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من "عقلاء" آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك.

ولن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته.

وربما يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات



مجتهد

@mujtahidd

وكما هو معروف فإن الملك لا يستوعب ما يجري لكن حضوره ضروري لإضفاء شرعية على اللقاءات ونتائجها.

وعلى كل حال قد يؤدي تسريب هذا الخبر لتأجيله أو إعادة النظر فيه، لكن إذا تم كما خطط له فسيكون في نهاية شهر نوفمبر والله أعلم

٥٦١

٧:٠٥ م - ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٢٠٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك