عاجل : "قاهر الحوثيين " يظهر من جديد وبرفقة هذه القوة العسكرية الجبارة ويفاجئ الجميع بمهاجمته لمواقع...

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عدن - ياسمين التهامي - جدد قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، اللواء ثابت مثنى جواس، موقفه الثابت من دعم قضية الجنوب المصيرية والوقوف إلى جانب شعب الجنوب ليحدد خياراته ومستقبله السياسي بنفسه.

وقال جواس، في تصريح لـ«الأيام»: "نحن جنود لشعب الجنوب، وبنادقنا مع شعبنا دائماً وضد أعداء الجنوب، ونقول لمحبينا في الجنوب إن الإخوان المسلمين يشنون حرباً علينا منذ مدة، والسبب موقفنا مع شعب الجنوب، وبالذات المجلس الانتقالي، لذا أعلنوا حرباً إعلامية قذرة علينا وعلى أمثالنا من الشرفاء من قيادات الجنوب العسكرية الموالية للجنوب".

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وكشف جواس معلومات وصفها بالخطيرة حول وسائل إعلام إخوانية قال إنها تعمل على تدليس وفبركة تصريحات باسمه افتراء وكذباً، لافتاً إلى أن "مأرب برس" نسب له تصريحاً يتضامن فيه مع السلطات المحلية في مأرب، وهو ما ينفيه اللواء جواس جملة وتفصلاً.

وقال اللواء جواس "مأرب برس واحد من مطابخ الإصلاح، نشر خبرا أننا نتضامن مع السلطة المحلية في مأرب، وهذا الحديث لم نتكلم به وليست لدينا أية وسيلة تواصل اجتماعي لا تويتر ولا فيسبوك ولا غيرها، ووضحنا ذلك مسبقاً".

وأضاف: "سبق وأن أعلنا موقفنا المبكر من القضايا المصيرية للجنوب ومن المجلس الانتقالي والرئيس المناضل عيدروس الزبيدي، وموقفنا هذا ثابت من القضية الجنوبية منذ 1994م، ونحن جنود لشعب الجنوب وبنادقنا ضد أعداء الجنوب".

وتابع: "واثقون من مبادئنا وتوجهنا، مؤمنون بأهداف الشعب، مستعدون لأي مهام توكل إلينا".

واختتم: "التحية توصل لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ولشعبي في الجنوب وللمحمدين أصحاب الجلالة والسمو محمد سلمان ومحمد بن زايد، نحن درع الجنوب ودرع المملكة والإمارات، وكفى بالله شهيداً".