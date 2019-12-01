“شاهد” السعودية هند القحطاني ترّد على منتقدي رقصها بفيديو أكثر سخونة وإثارة من الأول!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بطريقةٍ ساخرة ردّت السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني على فيديو الرقص الأخير الذي نشرته وظهرت فيه وهي ترقص مستعرضةً مؤخرتها وصدرها بطريقةٍ مثيرة، وأشعل موجة غضب ضدّها .

وعبر حسابها في “سناب شات”، كتب هند القحطاني تقول: “أقدم شديد الأسف وبالغ الإعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبناءكم وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ أنني انتمي لكم وأُمثلكم، لذلك في السنابات القادمة أوجّه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وادمع عيناي”، لتنشر فيديو رقص جديد أكثر “سخونة” من الأول.

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