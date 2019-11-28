شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسي عجرم تطيح بـ‘‘ حسناوات لبنان ‘‘ بظهور كاسح يخطف الأنظار.. وتتحدث عن ثورة لبنانية مسلحة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما تزال ردود فعل الشارع اللبناني على حادثة مقتل متظاهر، ، تتفاعل خصوصا بين المشاهير.

أخر المعلقين على الحدث كان الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، التي حذرت من ثورة مسلحة داعية الشباب إلى عدم حمل السلاح، وغردت على صفحتها في “توتر” قائلة “ما تسمحوا يحترق قلب أم على أولادا، ما تسمحوا يفقد ولد أهلو، لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا، مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا”.

وكانت الفنانة اللبنانية قد نشرت تغريدة اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، طالبت فيها الشباب اللبناني بعدم حمل السلاح لأن لبنان لا يتحمل “ولا نقطة دم” على حد تعبيرها.

وشهد الشارع اللبناني ردود فعل متباينة على خلفية مقتل شاب لبناني برصاص أحد عناصر الجيش اللبناني، الذي أحال العسكري، مطلق النار، إلى التحقيق.

جديد "الخليج 365"

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ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.