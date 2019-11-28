شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق : امرأة وزوجها يعثران على خزنة سرية في جدار المنزل وعند فتحها كانت الصدمة التي لم يتوقعها... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب زوجان بحالة من الذهول بعد أن اكتشفا وجود "خزنة سرية" في مطبخ منزلهما بالصدفة، خلف مقبس كهربائي معطل، والأمر اللافت للنظر، والذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، هو أن الزوجين تمكنا من اكتشافها بعد أن أقاما في المنزل لمدة تتجاوز عامين، ولم يدركا الأمر سوى لدى الاستعانة بكهربائي من أجل إصلاح ما كانا يعتقدان في البداية أنه مقبس كهرباء معطل.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مالك المنزل "دارين ستيلز"، الذي يقيم بمدينة "هوكنول" البريطانية، كان منزعجًا بسبب مقبس الكهرباء المعطل، خاصة وأنه كثيرًا ما كان يحتاج إلى استخدامه، لكنه كان لا يعمل دون سبب واضح منذ انتقاله هو وشريكة حياته إلى المنزل في عام 2017.

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وقام "ستيلز" بعدة محاولات لإصلاحه دون جدوى، حتى قرر في نهاية المطاف الاستعانة بعامل كهرباء لإلقاء نظرة عليه، لكن الأخير أخبره بأنه لا يوجد تيار كهربائي في المقبس في الأساس، وعندما حاول إصلاح المشكلة بطريقة مختلفة، فُتح المقبس، واكتشفوا أنها عبارة عن خزنة سرية في حقيقة الأمر.

لكن لسوء حظ الزوجين، فإن هذه الخزنة لم تكن تحتوي على نقود أو مجوهرات، ولم يكن يوجد بداخلها سوى الغبار وعنكبوت ميت.

وقام مالك المنزل بنشر مقطع فيديو لهذه الخزنة السرية التي اكتشفها بالصدفة على الإنترنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وحصد ذلك الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال وقت قصير، كما تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية.

وانهالت تعليقات الرواد الذين سخروا من الواقعة، حتى أن أحد الرواد تساءل عن السبب وراء انتظاره كل هذا الوقت كي يحاول إصلاح مقبس الكهرباء في الأساس، في حين حذره آخرون من الاحتفاظ بأي ممتلكات قيمة داخل هذه الخزنة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي شاركه بشكل واسع.