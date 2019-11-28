شـــاهـــد بالفيديو والصور : فتاة سعودية فائقة الجمال تستعرض صدرها ومؤخرتها بطريقة مثيرة جدا تشعل غضب السعوديين !!

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عدن - ياسمين التهامي -

من جديد، عادت السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني لإثارة الجدل، بعدما نشرت فيديو رقص “ساخن” ،وفي الفيديو تظهر “القحطاني” المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وهي ترقص مستعرضةً مؤخرتها وصدرها بطريقةٍ وصفها مغرّدون بـ”الوقحة”.حسب تعبيره ؛

وكتبت “القحطاني” تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها ، وبعد نشر هند القحطاني للفيديو، أصبح اسمها “ترند” في موقع تويتر بأكثر من أربعين ألف تغريدة -حتى لحظة كتابة هذا الخب-، اذ انقسم المعلّقون على الفيديو من السعوديين الى قسمين، الأول هاجمها واعتبر ما تقوم به “إثارة” متعمدة وتشويه لصورة السعوديات، وآخرون دافعوا عنها ورأوا أنّه لا يحقّ لأحد التدخل في شأنها.

وكانت هند القحطاني قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.



وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية ، وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد ؛

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وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة ؛ كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.

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