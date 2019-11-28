شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: إيناس الحنطي تهاجم “هند القحطاني” بعد فيديو وصلة الرقص (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الفيديو الذي نشرته مشهورة سناب شات هند القحطاني وهي ترقص ، الجدل عبر مواقع التواصل، الأمر الذي دفع المشهورة إيناس الحنطي لنشر فيديو عبر حسابها بسناب تعلق فيه على ما حدث ووصفته باحتقار للذات وتداول رواد موقع تويتر الفيديو عبر هاشتاق #ايناس_الحنطي_تجلد_هند. وقالت الحنطي في الفيديو : “بغض النظر تريدي تعيشي في أمريكا أو السعودية، وبغض النظر عن رؤيتك للحلال والحرام هذا كله أعتبره حرية شخصية ، لكن اللي بتكلم عنه من الناحية الإنسانية ، أنتي وش نظرتك لنفسك، وليش تسوي أشياء تنقص من شخصيتك”. وأضافت : ” في كل المجتمعات في كل الأعراف اللي تسوينه احتقار للذات واحترام الإنسان لذته هو مفتاح سلوكه، يعني الناس تشوف سلوكك وتعرف أنتي إنسانة قاعدة تحترمين نفسك ولا لأ ” .





وتابعت الحنطي: ”أنت لما تناظرين نفسك بالمراية تقولين لنفسك وش دوري في الحياة ، انبسطي لكن لما تحطين عنوان لنفسك ترا سلوكك هو العنوان ، إيش النظرة اللي تريدين الناس ياخذوها عنك ، إني أترقص وإني أتفصخ ، ولا إني عندي المجهود الفلاني وعندي ” . واستطردت : ” والرسالة اللي تبين توصليها للبنات إن أمريكا فيها حرية، معليش كلنا سافرنا أمريكا وعارفين كيف الحياة صعبة هناك ، وكلنا عارفين البنات اللي تركوا أهاليهم وراحوا أمريكا بغض النظر عن اختلاف الأسباب، كلنا نعرف كيف الظروف الصعبة اللي يعيشون فيها وخصوصاً “اللي محافظة على نفسها”. واختتمت الفيديو قائلة : ” إحنا في بلد المرأة فيها تم تكريمها وحفظ حقوقها ويصرف عليها ، سواء شاء وليها أم أبى ، بأمر المحكمة .”

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