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عدن - ياسمين التهامي - مافعله صدم جماهير المؤتمر...أحمد علي عبدالله صالح في الذكرى الثانية لمقتل والده على يد الحوثيين يطالب بهذا الأمر

على عتبات الذكرى الثانية لمقتل والده على يد الحوثيين، طالب أحمد علي عبدالله صالح ، نجل الرئيس السابق والمقيم في دولة الامارات منذ سنوات،بضرورة وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال أحمد علي ،المعين في منصب نائب رئيس حزب المؤتمر (جناح صنعاء) المتحالف مع الحوثيين، ان من شأن ذلك إنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.

جديد اب برس :

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جاء ذلك في لقاء جمع نجل صالح ، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمبني وسفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج في أبوظبي.

وبحسب مصادر صحفية عن اعلام حزب المؤتمر، فإن المبعوث السويدي للسلام بيتر سيمبني وسفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج، اكدا لنجل صالح ،دعمهما الكامل للعملية السياسية في اليمن ودعم العمل الإنساني.

وتتزامن تصريحات احمد علي مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل والده صالح، على يد الحوثيين الذين تحالف معهم ، قبل ان يتخلصوا منه مطلع شهر ديسمبر من العام 2017.

وجاءت تصريحات أحمد عفاش صادمة لجماهير المؤتمر ومحبي الزعيم الذين رأوا في تصريحاته خيبة للآمال، في وقت كانوا ينتظرون منه موقفاً قوياً ضد المليشيا التي قتلت والده وكانت سبباً لكل ماهو حاصل اليوم في اليمن من خراب ودمار وتدخل خارجي.