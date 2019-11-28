اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين : الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا سبب الرعب والهلع لهذه الفئة ( نص القرار )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا تتهاون السلطات السعودية مع من يسعون لنشر المخدرات وتدمير المجتمع سواء كان هذا المجرم سعودي او غير سعودي.

العائلات ايضا من المغتربين او من العائلات السعودية تخشى على فلذات اكباداها من الشباب والمراهقين الوقوع في براثن تجار المخدرات والمروجين لها ، لذلك تنزل السلطات لسعودية اشد عقوبة بحقهم ردعا لهم والحفاظ على سلامة العائلات والامن العام.

فقد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي، متهم بترويج المخدرات في محافظة جدة.

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وأعلنت وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القتل، على المواطن المتهم بناءًا على أمر ملكي بعد استنفاد كافة درجات التقاضي أمام المحكمة، وجاء نص البيان الذي أصدرته- حسب وسائل إعلام سعودية كالتالي:

بفضل من الله تم القبض على / عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة, وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي اليوم الخميس، 10 / 3 / 1441هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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