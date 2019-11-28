شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يصدر قبل قليل أمر ملكي.. لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكاً للدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يصدر قبل قليل أمر ملكي.. لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكاً للدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً ملكياً يقضي بان تُعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية

أمر ملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-3-1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل.. السفير احمد علي عبد الله صالح يخرج عن صمته يباغت الجميع بتصريح هام يكشف الحقيقة وينبه مناصريه ومحبيه!؟

ورد للتو... القبض على مواطن سبعيني ارتكب جريمة في الطائف منذ 43 عاماً ولاذ بالفرار!

شاهد بالفيديو.. إيناس الحنطي تهاجم “هند القحطاني” بعد فيديو وصلة الرقص وتوجه رسالة لكل البنات

عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يصدر قبل قليل أمر ملكي.. لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكاً للدولة

هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعبت كل العائلات..اخ يقيم علاقة آثمة مع اخته الصغيرة (17 سنة ) وتحمل منه سفاحا..شاهد ردة فعل الاسررة بعد افتضاح الامر

ورد للتو..ليست قطر ولا سلطنة عمان ولا الامارات..دولة خليجية تصعق الملك سلمان وولي عهده وتقهر كل السعوديين وتجعلهم يذرفون الدموع بهجوم مباغت لم يتوقعه احد

ليس هادي ولا الميسري ولا الجبواني ...عيدروس الزبيدي وولي عهد ابو ظبي يطالبون برأس هذا لبطل الجنوبي حيا او ميتا بعد ان صعقهم واربك كل حساباتهم ( صورة + الاسم )

وردنا الان..مصرع مسؤول في رئاسة الجمهورية بطريقة مروعة والعثور على جثته في هذا المكان وزوجته تتهم هذه الجهة بأنها وراء الجريمة (صورة واسم الضحية )

سعودية تطلب من شاب سعودي احضار هذا الطلب الى منزلها ..لكنها فوجئت برد صاعق وغير متوقع ..شاهد كيف رد عليها ولماذا وافقت الفتاة على طلبه الغريب



اول دولة عربية كبرى تلغي اية قرآنية صريحة وواضحة لا لبس فيها وتصدر حكم قضائي رسمي صدم مليار مسلم ( لن تصدق من هي هذه الدولة )

اشهر نجم هلالي يقدم على عمل فاضح ولا اخلاقي ويصدم الجماهير الهلالية السعودية وينسيهم فرحة الفوز بالبطولة الآسيوية ..لن تصدق ماذا فعل هذا النجم الشهير

شاهد بالفيديو ..مؤسس الامارات الشيخ زايد بن سلطان يضرب ولده محمد وبحضور ملك البحرين ..شاهد الفيديو النادر وتعرف بماذا ضربه ( ليس بالعصا ولا بالخيزرانة )



مراهقة سعودية ( 13 سنة )تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها..وفي الصباح كانت المفاجأة المرعبة للاسرة كلها ووالدتها تنهار وتسقط ارضا غير مصدقة ماحدث

هل تذكرون الطفلة أمينة كرم منشدة “طيور الجنة”؟.. تركت الاناشيد ورمت بحجابها للعمل في مجال فاضح وباغتت الجميع بسر لايعرفه احد.. شاهد فيديو وصور صادمة

Advertisements

عجزت عنها السعودية والامارات والشرعية والحوثي..السلطان قابوس يباغت الجميع ويثلج صدور اليمنيين في كل انحاء العالم ويقدم للشماليين والجنوبيين هدية لا تقدر بثمن

دواء مدهش للشباب وكبار السن ايضا ..يعالج مرض فتاك لا شفاء منه ويجعل الرجل فحل كالثور حتى لو تجاوز ال50 عاما ويمكنك من المعاشرة الزوجية في اي وقت

التحالف يباغت الجميع بهذا القرار العاجل الذي اعلن المالكي عنه رسميا وعبد الملك الحوثي والمشاط يطيرون فرحا ويرحبون به ( نص القرار + تعليق الحوثي عليه )

اشجع من جباري والميسري والجبواني..مسؤول كبير في الشرعية يكشف للقيادة السعودية وثيقة خطيرة ستجعل ولي العهد السعودي يتخلى عن شرعية هادي ويتفاوض مع الحوثي مباشرة

الزبيدي وهاني بن بريك يجن جنوهم بعد حادثة وقعت قبل قليل في مديرية "سرار" والحزام الامني يعلن رسميا الانفصال عن الشمال ويقوم بخطوة مخيفة ارعبت الجميع

شيخ يمني بارز يباغت السلطان قابوس برسالة عاجلة اثلجت صدر السلطان وافرحت كل ابناء السلطنة ( اسم الشيخ + صورته + نص الرسالة )

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، وعلى نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 11-2-1423هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/66) بتاريخ 26-5-1431هـ، والأمر رقم (21679) بتاريخ 9-11-1387هـ المتضمن أن كل مـن يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعداً، والأوامر رقم (1705) بتاريخ 5-8-1404هـ، ورقم (571) بتاريخ 26-3-1405هـ، ورقم (5117) بتاريخ 14-4-1415هـ، ورقم (887) بتاريخ 10-9-1422هـ، ورقم (1069) بتاريخ 29-12-1422هـ، ورقم (3335) بتاريخ 4-12-1425هـ .





وبعد الاطلاع على بيان الديوان الملكي بتاريخ 30-5-1397هـ، وعلى كتاب المحكمة العليا رقم 118 بتاريخ 13-5-1432هـ، وكتاب وزير العدل رقم 3661800 بتاريخ 22-9-1439هـ .

وجود تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة

واستهداءً بمقاصد الشـريعـة مـن عمـارة الأرض وتنميتها واستصلاحها، لقول الحق سبحانه: “هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها”، وانطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد وجودة الحياة للمواطنين، وباعتبار أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشروعات التنموية كالطرق والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس التنمية، ولما لاحظناه من وجود تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن ذلك من اختلال في الواجهات الحضرية للمدن وما سببه من إشكالات في مجالات متعددة.

محافظةً على المال العام وحقوق المواطنين

ولما قرره علماء الأمة – رحمهم الله تعالى – من عدم جواز إحياء الأراضي البيضاء المتعلق بها مصالح الناس، وبما أن الإحياء بعد تاريخ 9-11-1387هـ لا يعد سبباً من أسباب الملكية الخاصة، ولضرورة وضع حد تنتهي إليه ادعاءات التملك استناداً إلى الإحياء ووضع اليد، ولأن الاعتداء على أراضي الدولة يحول دون الاستفادة منها للأغراض السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية، ورعايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظةً على المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستناداً لقواعد الشرع الحنيف في تحريم اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تُعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً).

ثانيــاً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:

أ -تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

ب-تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

ج -تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.

ويُرفع مـا يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.

ثالثــاً:1-تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.

2- تقـوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.

3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.

رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود