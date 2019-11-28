شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ما حقيقة صدور حكم الإعدام بحق سلمان العودة.. نجل الداعية الشهير يكشف التفاصيل بعد تأجيل المحاكمة عدة مرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل “سلمان العودة” منذ سبتمبر 2018، عن موعد الجلسة السرية التي حددتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، للنطق بالحكم على والده، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات.

جديد الخليج 365:

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وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه “تويتر” رصدتها (وطن): “بعد عدة ساعات، ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة (التي تأجلت عدة مرات)”

بعد عدة ساعات ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة (التي تأجلت عدة مرات) .. في محاكمة سرية لاتحضرها المنظمات الدولية ولا الإعلاميين المستقلين ولا المحامين الدوليين ولا المراقبين الديبلوماسيين..

أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 27, 2019 "> د. عبدالله العودة✔@aalodah بعد عدة ساعات ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة (التي تأجلت عدة مرات) .. في محاكمة سرية لاتحضرها المنظمات الدولية ولا الإعلاميين المستقلين ولا المحامين الدوليين ولا المراقبين الديبلوماسيين..

أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية ٨٬٢٠٩ بعد عدة ساعات ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة (التي تأجلت عدة مرات) .. في محاكمة سرية لاتحضرها المنظمات الدولية ولا الإعلاميين المستقلين ولا المحامين الدوليين ولا المراقبين الديبلوماسيين..

أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر بعد عدة ساعات ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة (التي تأجلت عدة مرات) .. في محاكمة سرية لاتحضرها المنظمات الدولية ولا الإعلاميين المستقلين ولا المحامين الدوليين ولا المراقبين الديبلوماسيين..

أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 27, 2019

وأكد نجل العودة أن المحاكمة سرية لا تحضرها المنظمات الدولية، ولا الإعلاميون المستقلون، ولا المحامون الدوليون، ولا المراقبون الدبلوماسيون.”

وكانت حسابات سعودية، موالية للنظام روجت أنباء عن إصدار حكم الاعدام بحق الداعية الشهير سليمان العودة، ولكن حساب “معتقلي الرأي” فند تلك الانباء مشيراً إلى أن الصورة الذي جرى تداولها هي لصورة من صحيفة سبق الالكترونية، معدلة إلكترونياً ولا أساس لها.

🔴 من المقرر أن تُصدر اليوم محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة- حُكمها ضد الشيخ #سلمان_العودة، بعد عدة مماطلات، وبعد أكثر من سنتين على اعتقاله.

بدورنا نطالب السلطات بوقف مهزلة هذه المحاكمات السرية، والإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط. pic.twitter.com/QitQk1dF9X — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019 "> معتقلي الرأي✔@m3takl · 🔴 من المقرر أن تُصدر اليوم محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة- حُكمها ضد الشيخ #سلمان_العودة، بعد عدة مماطلات، وبعد أكثر من سنتين على اعتقاله.

بدورنا نطالب السلطات بوقف مهزلة هذه المحاكمات السرية، والإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط. pic.twitter.com/QitQk1dF9X — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019 من المقرر أن تُصدر اليوم محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة- حُكمها ضد الشيخ #سلمان_العودة، بعد عدة مماطلات، وبعد أكثر من سنتين على اعتقاله.

بدورنا نطالب السلطات بوقف مهزلة هذه المحاكمات السرية، والإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط. 🔴 من المقرر أن تُصدر اليوم محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة- حُكمها ضد الشيخ #سلمان_العودة، بعد عدة مماطلات، وبعد أكثر من سنتين على اعتقاله.

بدورنا نطالب السلطات بوقف مهزلة هذه المحاكمات السرية، والإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط. pic.twitter.com/QitQk1dF9X — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019 /photo/1 🔴 هام للغاية

لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah. — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019 "> معتقلي الرأي✔@m3takl هام للغاية

لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah. ١٧٣ 🔴 هام للغاية

لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah. — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر 🔴 هام للغاية

لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah. — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.

واعتقلت السلطات السعودية سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع قطر، فيما وجَّهت النيابة السعودية لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

وكان عضوا الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، باتريك ليهي، ودون باير، طالبا قبل أسبوعين، السلطات السعودية بالإفراج عن سلمان العودة، وتغليب وجهة نظر حقوق الإنسان بشأن الداعية السعودي المعتقل.

وقال السيناتور باير، عبر حسابه بـ”تويتر”: “ستقرر الحكومة السعودية مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين”.