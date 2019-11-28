 أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

شرطة الدوريات بمأرب تضبط شحنة حشيش متجهة الى مليشيا الحوثي بصنعاء الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437932/ إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت رسميا بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات.. صور الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437931/ مأرب.. المحكمة العسكرية تبدأ محاكمة خلية حوثية متهمة بتنفيذ اغتيالات الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437930/ ننشر نص كلمة"البحسني" في حفل تدشين العمل بمطار الريّان الدولي بالمكلا الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437929/ أول تعليق لرئيس الحكومة اليمنية على إعادة افتتاح مطارالريان الدولي بالمكلا الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437928/ الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة جديدة في ذوباب بتعز الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437927/ مقتل وإصابة 17 حوثيا خلال إحباط هجوم لهم في الجاح جنوب الحديدة الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437925/. وثاق تؤهل دفعة جديدة من الأطفال المجندين بمأرب الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437924/ Advertisements ورشة عمل بالمكلا تتعلق بالتحقيق في جرائم الفساد تنظمها مدي الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437923/ توثيق 46 حالة اعتداء جسدي ضد النساء بمحافظة تعز الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437922/ بلادنا تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437948/ لواء حماية المنشآت يتسلم مهام تأمين منشأتين هامتين بعدن الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437947/ مدير اذاعة اثير عدن يحذر من شخص ينتحل اسم الاذاعة ويمارس عملية نصب الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437945/ مؤسسات أمريكية تعتزم عقد دورة تدريبية لحماية المتاحف والآثار اليمنية الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437944/ المليشيا تقصف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437943/ المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت.. قوة جبارة تقهر العدو وتنصف المظلوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437941 الإطاحة بخلية إرهابية تسعى لزعزعة الأمن بساحل حضرموت الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437939/ ناشطون يدشنون حملة الكترونية في ذكرى تعيين باكريت محافظا للمهرة الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437938/ ترقبوا "الخليج 365" في تقرير مصور حول اعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت.. غدا الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437934/ الدولار يواصل ارتفاعه ومخاوف من ارتفاع السلع مجددا الأربعاء 27 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/437933/

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