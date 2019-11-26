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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الاحمر يخرج عن صمته ويتعهد بسحق الامارات مهما كلف الثمن

تنطلق اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 مباريات كأس الخليج العربي خليجي 24 في دولة قطر، حيث تبدأ البطولة بالمباراة الافتتاحية ولقاء قطر الدولة المنظمة مع المنتخب العراقي، والمباراة الثانية اليوم سوف تكون مباراة اليمن مع منتخب الإمارات، وتقام على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة، موعد مباراة اليمن اليوم في كأس الخليج عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة اليمن والإمارات بث مباشر على قنوات مفتوحة فضائية، تذيع المباراة على الهواء قناة bein sports المفتوحة وترددها على قمر النايل سات هو 12765 عمودي، كما تذيع بث المباراة قناة الكأس الأولى المفتوحة مع المعلق خالد الحدي وترددها على النايل سات هو 11919 أفقي، وتذيع المباراة قناة الكأس الثانية المفتوحة، وقناة الكويت الرياضية.

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هذا ويقام بين فرق تلك المجموعة الأولى دوري من دور واحد، على أن يصعد إلى الدور قبل النهائي من خليجي 24 بطل ووصيف المجموعة، مباراة اليمن اليوم في خليجي 24 هامة لكلا المنتخبين، حيث أن البداية الجيدة سوف تساعد على استكمال مشوار البطولة بقوة، يذكر أن مباريات المجموعة الثانية من كأس الخليج تنطلق غدا الأربعاء، حيث يلتقي الأخضر السعودي مع منتخب الكويت، ويتقابل المنتخب العُماني مع البحرين.