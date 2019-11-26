شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هل تذكرون الفتاة المنقبة التي رقصت في موسم الرياض بالجينز بدون عباءة؟؟ لن تصدقو كيف كانت... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت فتاة سعودية رقصت في موسم الرياض جدلا واسعا على مواقع التواصل، وصلت أصداؤه إلى المسؤولين وإصدار النائب العام السعودي أمرا بحبسها. ووجهت النيابة العامة للفتاة راقصة الراب تهمة الإخلال بالآداب والذوق العام. جديد "الخليج 365" Advertisements وكانت الفتاة قد رقصت وهي محاطة بمجموعة من الشباب والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث اختارت رقص الراب ورفعت عباءتها لتظهر ساقيها وهي ترتدي بنطالا من الجينز. ويبدو أن الفتاة لم تكن على علم أن أحدهم قام بتصويرها لينتشر في ما بعد المقطع على مواقع التواصل ويجتاحها مثل النار في الهشيم.

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