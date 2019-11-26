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عاجل : الاعلان بشكل رسمي عن اعادة فتح مطار صنعاء الدولي والحوثيين يوافقون على شروط المملكة والإعلان...

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء، الأحد، نقلا عن مصدر يمني يعمل في الأمم المتحدة بقرب موعد افتتاح مطار صنعاء الدولي وإعادة استئناف الرحلات منه، بعد أيام من الإعلان عن تدشين الرحلات في مطار الريان بحضرموت الأربعاء المقبل. 

وأوضح المصدر أن تفاهمات تجري حاليا توصلت إلى الاتفاق على إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل، بعد أن وافقت مليشيا الحوثي على مقترح إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية بعد أن كانت قد رفضت ذلك سابقاً.

 

 

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ونوه المصدر أن إعادة تشغيل المطار سيكون في البداية للرحلات الداخلية بحيث تقلع الطائرات من مطار صنعاء إلى أحد المطارات الداخلية في عدن أو سيئون أو المكلا ومن ثم تواصل رحلتها إلى الخارج.

وأكد المصدر أن هذا هو الاتفاق الأخير الذي تم التوافق عليه وسيكون الخطوة الأولى لإعادة تشغيل مطار صنعاء بالكامل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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