شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان بشكل رسمي عن اعادة فتح مطار صنعاء الدولي والحوثيين يوافقون على شروط المملكة والإعلان... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء، الأحد، نقلا عن مصدر يمني يعمل في الأمم المتحدة بقرب موعد افتتاح مطار صنعاء الدولي وإعادة استئناف الرحلات منه، بعد أيام من الإعلان عن تدشين الرحلات في مطار الريان بحضرموت الأربعاء المقبل.

وأوضح المصدر أن تفاهمات تجري حاليا توصلت إلى الاتفاق على إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل، بعد أن وافقت مليشيا الحوثي على مقترح إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية بعد أن كانت قد رفضت ذلك سابقاً.

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ونوه المصدر أن إعادة تشغيل المطار سيكون في البداية للرحلات الداخلية بحيث تقلع الطائرات من مطار صنعاء إلى أحد المطارات الداخلية في عدن أو سيئون أو المكلا ومن ثم تواصل رحلتها إلى الخارج.

وأكد المصدر أن هذا هو الاتفاق الأخير الذي تم التوافق عليه وسيكون الخطوة الأولى لإعادة تشغيل مطار صنعاء بالكامل.