التحالف العربي يفاجئ الشرعية بإطلاق شحنة ضخمة لصالح الحوثيين .. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر مطلعة، أن قوات التحالف العربي وجه بالإفراج عن شاحنات تابعة للصليب الأحمر الدولي، ضبطتها قوات الجيش اليمني بمنفذ الوديعة، وعلى متنها كميات من الموميات الصناعية (دُمى) بأشكال جثث تظهر عليها علامات القتل والتعذيب وتحاكي رجال ونساء واطفال مضرجون بالدماء وبعضهم تعرض للذبح.

جديد الخليج 365: Advertisements وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن قيادة القوات المشتركة التابعة لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية اصدرت تعليمات بالإفراج عن الشاحنات التابعة للصليب الاحمر الدولي ومنع تفتيشها، وتوجهت الناقلات إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران. وأشارت المصادر أن حمولة الشاحنات تقدر بمئات الموميات المطاطية، بعضها تحاكي صور شخصيات يمنية وترتدي بعض الازياء التقليدية والشعبية اليمنية. ولفتت المصادر بأن عملية الضبط تمت في منفذ الوديعة اليمني قبل اسابيع. وكانت توجيهات صدرت لقوات الجيش اليمني بضبط الشاحنات المذكورة، وتوقيفها وتحريزها بعد أن عبرت المنفذ السعودي وتم تفتيش حمولتها.

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